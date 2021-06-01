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В ОДКБ уделяют особое внимание ситуации в Центральной Азии

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- Евгений Денисенко
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Объединенный штаб ОДКБ провел выездное заседание Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов этой организации при Совете ее Парламентской Ассамблеи. Заседание прошло под председательством председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Владимира Шаманова.

Как рассказали в пресс-службе ОДКБ, парламентарии заслушали доклад заместителя Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова. Он дал оценку общей военно-политической ситуации, сложившейся в зоне ответственности ОДКБ и вокруг нее. А также проинформировал о противодействии вызовам и угрозам коллективной безопасности, состоянии и перспективах военного сотрудничества в рамках организации на современном этапе.

Особое внимание российский военачальник уделил ситуации в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

"Геостратегическое положение Центральной Азии, с ее запасами углеводородов, полезными ископаемыми и транспортными коммуникациями делают регион зоной соперничества между мировыми полюсами силы за обеспечение своего влияния. А наличие таких проблем как дефицит водных ресурсов, неурегулированность границ, вызовы и угрозы, исходящие из зон конфликтов на территории Афганистана и Ближнего Востока в целом усугубляют уязвимость государств Центральноазиатского региона от негативного воздействия извне", - отметил Валерий Семериков.

По его словам, учитывая такие угрозы, в ОДКБ последовательно проводят комплекс мероприятий, направленный на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. "В частности, мы серьезно продвинулись в разработке Целевой межгосударственной программе по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы", - заявил Семериков.

В тот же день в Секретариате ОДКБ состоялось 33-е заседание рабочей группы по Афганистану (РГА) при Совете министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ . Оно прошло под председательством руководителя РГА, национального координатора Республики Таджикистан по Афганистану Вафо Ниятбекзода с участием заместителя Генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева

В заседании также приняли участие представители Антитеррористического центра СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Саматом Ордабаевым также было отмечено, что Афганистан по-прежнему остается территорией, с которой исходят серьезные угрозы безопасности государств – членов ОДКБ, особенно в свете предполагаемого вывода иностранного военного контингента из этой страны. В этой связи существенно возрастает востребованность деятельности рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ и сотрудничество государств – партнеров на афганском направлении.

Участники заседания обменялись мнениями по военно-политической обстановке в Афганистане и вопросам его постконфликтной реабилитации, включая подготовку кадров для афганского правительства. Были подведены итоги работы РГА за первое полугодие 2021 года. В завершение был принят протокол заседания и план работы этой группы на второе полугодие текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/401685
Теги:
ОДКБ
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