Реконструкция в Бишкеке: на Туголбай Ата кипят земляные работы (фото)

Строители из Китая ведут интенсивные подготовительные работы в районе железнодорожного вокзала перед первым асфальтированием части улицы Туголбай Ата.

В настоящий момент магистраль, которую приводят в порядок на отрезке от Ибраимова до Орозбекова, уже покрыта первым слоем асфальта между бывшими Правдой и Советской. Причем на это у подрядчиков из соседнего Китая ушло совсем мало времени. Теперь на этом участке строители заняты организацией тротуара с южной стороны дороги. Уже практически полностью забетонированы бордюры, ведется укатка грунтового основания.

Масштабные земляные работы наблюдаются на отрезке от Тыныстанова до проспекта Эркиндик. Здесь местами еще ведется снятие старого покрытия. А местами дорожники уже приступили к укатке нового грунта.

Непосредственно возле железнодорожного вокзала демонтируют старую брусчатку. Напротив, у здания Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, снесены несколько крупных деревьев, препятствовавших строительству дороги. Здесь уже заменены подземные коммуникации и завезен грунт для дальнейшей утрамбовки.

Западнее пересечения с проспектом Эркиндик большой активности не замечено. Также нет никаких предпосылок для демонтажа ряда объектов, которые могут помешать расширению дороги, если ее ширину попытаются довести до той, которая есть у железнодорожного вокзала. Этому будет препятствовать "Центр плова" и автозаправочная станция, стоящая западнее. У точки общественного питания в настоящее время лишь демонтирована пристройка. В целом же кафе продолжает принимать посетителей.

Несмотря на работающую тяжелую технику дорожное движение открыто. Однако строители просят бишкекчан без особой надобности не заезжать на ремонтируемую магистраль, чтобы не мешать бульдозерам, грейдерам и каткам.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.