Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Ниже текст поздравления главы государства:

"Дорогие дети, уважаемые родители!

В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей! Дети - наше богатство и будущее нашей страны, и ради них мы, взрослые, должны сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, доброту и внимание.

Всесторонняя забота о подрастающем поколении, укрепление института семьи, семейных ценностей требуют настойчивости, мудрости, чуткости и терпения. Мы должны не только беречь и воспитывать детей, но и создавать правовые, социально-экономические условия для реализации их прав и законных интересов. Эти задачи являются одним из приоритетов государственной политики.

Дорогие кыргызстанцы!

В этот знаменательный день призываю всех взрослых обеспечить безопасность детей, способствовать их интеллектуальному, духовному и физическому развитию.

1 июня - это еще и начало долгожданных каникул. Хочу пожелать вам прекрасного отдыха, ярких впечатлений и исполнения желаний!

Всем родителям и детям желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!".