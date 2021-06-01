Почти треть партий, выигравших местные выборы, изменили списки кандидатов

Почти треть политических партий, которые прошли избирательный порог, изменили списки своих кандидатов по завершении выборов. Таковы данные независимого наблюдения ОФ "Общее дело".

В рамках независимого наблюдения за выборами в местные кенеши, которые прошли 11 апреля 2021 года, общественный фонд "Общее дело", в том числе, отслеживает ситуацию по спискам кандидатов, какие они были до регистрации и по каким спискам были распределены мандаты среди депутатов после дня голосования.

"По данным независимого наблюдения большинство политических партий использовали пробелы в избирательном законодательстве по регистрации первоначального списка кандидатов для участия на выборах и изменили списки кандидатов по завершении выборов и распределили мандаты уже среди других кандидатов", - отмечают в организации.

Мониторинг выборов Фондом проводился в девяти городах страны: Бишкек, Ош, Баткен, Джалал-Абад, Каракол, Каинды, Нарын, Талас, Токмок. В трех из них, напомним, результаты выборов были отменены (Токмок, Ош, Бишкек).

Фонд расценивает такого рода действия со стороны отдельных политических партий, как возможные манипуляции со списками кандидатов и ущемление прав отдельных кандидатов:

"Согласно данным наблюдения, по итогам выборов в окончательные списки кандидатов политических партий были внесены изменения по 48 кандидатам. Другими словами, почти треть первоначальных кандидатов по разным причинам не были включены в окончательные списки и не получили свои мандаты депутата местного кенеша".

Например, в городах Каракол, Джалал-Абад, Баткен, Каинды, Талас и Нарын на выборах в местные кенеши 7%-ый избирательный порог в общем преодолели 29 политических партий и 171 кандидат.

Так, в городе Баткен избирательный порог прошли 4 политические партии. Эти 4 партии изменили окончательные списки кандидатов - 9 кандидатов были включены в списки и получили мандаты.

В городе Джалал-Абад, 3 политические партии прошли избирательный порог. Они также изменили свои списки и 8 кандидатов были включены новыми. Политические партии "Онугуу-Прогресс" и "Ыйман Нуру, прошедшие избирательный порог, не изменили свои предоставленные первоначально для регистрации списки кандидатов.

По городу Нарын избирательный порог прошли 7 политических партий. Изменения в списках этих партий произошли по 17 кандидатам.

По городу Каинды избирательный порог прошли 5 политических партий. Изменение произошло по 1 кандидату. Политические партии "Столица", "Тынчтык", "Улуу-Журт" и "Ыйман Нуру", прошедшие избирательный порог, не изменили свои предоставленные первоначально для регистрации списки кандидатов.

По городу Талас избирательный порог прошли 5 политических партий, изменения произошли по 6 кандидатам, от первоначального списка кандидатов. Политическая партия "Республика", прошедшая избирательный порог, оставила свой список в первоначальном виде.

По городу Каракол избирательный порог прошли 5 политических партий, изменения произошли по 7 кандидатам. Политические партии "Ыйман Нуру" и "Замандаш" предоставленные первоначальные списки кандидатов не меняли.

Информация подготовлена по состоянию на 20 мая 2021 года и не является окончательной, поскольку законодательство не запрещает вносить изменения в очередность в списках партий.

При этом Фонд отмечает, что со стороны утвержденных в первоначальном списке кандидатов от политических партий, участвовавших в выборах депутатов местных кенешей, после изменений (перемещений) заявлений или жалоб на предмет незаконности и необоснованности изменений (перемещений) другими кандидатами, стоящих выше или ниже в списке кандидатов вышеуказанных политических партий и городах, где Фонд проводил мониторинг, в территориальные избирательные комиссии, не поступали. По итогам изменений (перемещений) очередности кандидатов в списках гендерные квоты, согласно требованиям законодательства, были сохранены/соблюдены.

До поправок 2019 года партии могли самостоятельно менять списки партий без согласия кандидатов, уже после поправок партии могут обновлять списки партий для получения мандата только лишь с письменного согласия кандидата. Итоговый вариант списка кандидатов на получение мандатов в горкенеш должен быть представлен до объявления официальных результатов выборов.

Фонд "Общее дело" призывает политические партии быть последовательными при участии на повторных и будущих выборах от старта выборов до получения мандатов, в частности, сохранить кандидатов, вошедших в списки партий по установленным спискам и квотам.

Фонд ранее уже обращал внимание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР и Жогорку Кенеша на необходимость установления в избирательном законодательстве нормы, запрещающей политическим партиям изменять очередность кандидатов в зарегистрированных списках кандидатов политических партий, после дня голосования (за исключением случаев, когда кандидат добровольно в письменном виде отказывается от своего мандата).