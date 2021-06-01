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Конфликт на границе: "У Аскара Акаева есть шанс реабилитироваться"

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Если опираться на простую народную логику то в кыргызско-таджикском конфликте на границе виноват  Аскар Акаевич Акаев. Именно во время его президентства был заложен конфликтный потенциал на целые десятилетия. Решать проблему необходимо было сразу после распада СССР. Тем более, что интеллектуальные, дипломатические и личные качества первого президента независимого Кыргызстана позволяли это сделать. Да и авторитет, как демократа, в среде политической элиты бывшего Союза и за рубежом, надо честно признать, был весьма высок.

Прояви он активность и личную инициативу в данном вопросе, возможно, и не получили бы нынешнюю ситуацию. У него был прекрасный шанс поставить точку в вопросе границ ещё на заре своей политической карьеры. Как мы помним, в 1992 году в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Тогда десятки тысяч таджикских беженцев получили убежище именно в Кыргызстане. Наша страна не закрыла своих границ, как это обычно происходит в таких случаях. Более того, гуманитарная помощь, как со стороны Кыргызстана, так и мирового сообщества, поступала к соседям с нашей территории.

В довесок ко всему, конец кровопролитию был положен именно в Бишкеке. Тогда, в 1997 году, глава Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулла Нури и президент РТ Эмомали Рахмон в столице Кыргызстана подписали мирное соглашение.

Ведь можно было, что называется, по горячим следам, урегулировать и вопросы государственной границы и анклавов. Однако этого не произошло и мы по сей день пожинаем плоды  нерешительности или безынициативности нашего первого президента.

Но тем не менее, считаю, у него есть реальный шанс реабилитироваться за прошлые президентские промахи. Аскара Акаевича необходимо включить в состав переговорной комиссии от нашей страны по вопросам делимитации и демаркации оставшихся участков кыргызско-таджикской границы. Не сомневаюсь, что авторитет Аскара Акаева до сих пор сохранился среди руководителей стран СНГ. К тому же, в годы президентства он получил богатый опыт по обсуждению вопросов границ с другими соседними государствами. В случае положительного исхода переговоров можно пересмотреть его личную ответственность в заведомо невыгодной для Кыргызстана сделке  по разработке месторождения Кумтор.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев


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URL: https://www.vb.kg/401696
Теги:
Аскар Акаев, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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