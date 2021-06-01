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Узбекские фермеры вырастили уникальные черные арбузы (видео)

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Узбекские фермеры вырастили для отправки в Россию уникальные черные арбузы без косточек, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области дехкане и фермеры, а также владельцы приусадебных участков ищут новые способы и пути выращивания плодоовощной и бахчевой продукции. Именно здесь на территории села Утамайли ежегодно первыми в стране в первой декаде мая созревают и отправляются на экспорт дыни и арбузы.

В этом году в выращивании арбузов достигнуто еще одно интересное новшество. В результате неустанных поисков фермеров были выведены черные арбузы без косточек.

"По рекомендации российских покупателей мы впервые вывели новый сорт арбуза Style. Арбузы, выращенные в теплицах, построенных на богарных землях, предназначены для экспорта. Урожай уникальных арбузов готов уже в мае", – отметил фермер Улугбек Джуманазаров.

В настоящее время фермеры осваивают дополнительные богарные земли района, чтобы в разы увеличить объемы производства сельскохозяйственной и бахчевой продукции.


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URL: https://www.vb.kg/401705
Теги:
Узбекистан
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