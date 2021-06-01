В женской колонии отпраздновали День защиты детей

Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, состоялось в женской исправительной колонии № 2. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).

Отмечается, что в рамках празднования Дня защиты детей исправительное учреждение посетили гости и ветераны УИС с подарками. Сотрудники колонии и гости поздравили малышей и их матерей, в праздничной обстановке вручили сладости, одежду и обувь, продукты питания, мыло моющие и гигиенические средства.

На сегодня, в Доме ребенка, расположенном на территории учреждения, проживают 4 ребенка в возрасте до трех лет и 3 несовершеннолетные девочки.