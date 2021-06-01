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В женской колонии отпраздновали День защиты детей

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- Александра Василькова
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Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, состоялось в женской исправительной колонии № 2. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).

Отмечается, что в рамках празднования Дня защиты детей исправительное учреждение посетили гости и ветераны УИС с подарками. Сотрудники колонии и гости поздравили малышей и их матерей, в праздничной обстановке вручили сладости, одежду и обувь, продукты питания, мыло моющие и гигиенические средства.

На сегодня, в Доме ребенка, расположенном на территории учреждения, проживают 4 ребенка в возрасте до трех лет и 3 несовершеннолетные девочки.


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URL: https://www.vb.kg/401712
Теги:
ГСИН, дети, Кыргызстан, тюрьма
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