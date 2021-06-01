Наркоборцы подарили книжные сертификаты детям из центра реинтеграции

]В рамках празднования Дня защиты детей сотрудники СБНОН МВД провели профилактическую акцию для воспитанников центра реинтеграции "Айданек". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В День защиты детей, а также в рамках месячника, посвященного Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, ежегодно отмечающегося 26 июня во всем в мире, Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, организована профилактическая акция "Мы за здоровый Кыргызстан" для воспитанников центра реинтеграции несовершеннолетних "Айданек". Ее цель - проинформировать подростков и детей о губительном воздействии наркотиков на организм человека.

Воспитанников детского центра привезли на базу учебно-специализированной таможни ГТС при МЭиФ КР, где им продемонстрировали мастерство и выучку служебно-розыскных собак по обнаружению наркотиков и оружия.

После показательных выступлений кинологов, для детей была организована экскурсия по учебному центру, где они смогли увидеть и погулять в макетах самолета, поезда, автомашин и пропускного пункта.

По итогам мероприятия, подросткам вручили кепки, брошюры "Мы за здоровый Кыргызстан", а также сертификаты на приобретение книг в книжном магазине "Раритет" на общую сумму 22 тысячи сом.

Акция прошла при поддержке Программного офиса ОБСЕ в городе Бишкеке.