Национальный банк: годовая инфляция в Кыргызстане превысила 10 процентов

В понедельник, 31 мая, правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 6,5 процента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение принималось на основе предпосилок развития внешней среды и внутренних экономических условий. Таких как наметившееся восстановление экономической активности в мире и в странах-торговых партнерах КР, которое позволит постепенно возобновить торгово-логистические пути и активизировать внешнеэкономическую деятельность республики. Однако медленные темпы вакцинации как в мире, так и в регионе, вместе с нарастающим количеством новых случаев заражения COVID-19, ограничивают полномасштабное восстановление экономической активности.

"Экономика КР демонстрирует первые позитивные сигналы на фоне постепенного оживления активности: за январь-апрель 2021 года прирост реального ВВП без учета месторождений по разработке "Кумтор" составил 1,1 процента. Внутреннее потребление остается относительно сдержанным и поддерживается притоком денежных переводов в страну. За январь-март 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц повысился на 22,4 процента, составив 420 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Нацбанк подчеркивает, что сохраняется рост потребительских цен, главным образом, на продовольственные товары (подсолнечное масло, мясо и сахар), а также на горюче-смазочные материалы.

"В мае 2021 года (на 21 число) показатель годовой инфляции составил 10,7 процента. Удорожание продовольственных товаров на глобальных рынках и в странах ЕАЭС является основной причиной сохраняющихся инфляционных рисков в стране", - поясняется в сообщении.

Для ограничения инфляционного давления Нацбанк принимает меры по сдерживанию монетарной составляющей инфляции.

"Активные меры по управлению ликвидностью позволили снизить объем избыточной ликвидности в банковской системе. На этом фоне отмечается активизация участников межбанковского кредитного рынка в коротком сегменте. Краткосрочные ставки денежного рынка в целом имеют тенденцию приближения к ключевой ставке и продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Коммерческие банки продолжают наращивать ресурсную базу и расширять кредитование экономики", - говорится в сообщении.

Ситуация на внутреннем валютном рынке относительно стабильная, Национальный банк проводит валютные интервенции для недопущения резких колебаний обменного курса.

В случае возникновения каких-либо рисков, Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.