Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке: Домой - с пустыми авоськами

Сельскохозяйственные ярмарки, работавшие в столице с осени прошлого года, особой радости горожанам не доставили. В этом на прошлой неделе еще раз пришлось убедиться корреспонденту "ВБ".

Работу ярмарок, вернее, цены, по которым там продается продовольствие, "Вечерний Бишкек" отслеживает пристально. Еще в октябре прошлого года мэрия как мантру без устали повторяла, что на ярмарках горожанам будет предложен широкий ассортимент продовольственных товаров по умеренным ценам. Правда, в последние месяцы тональность заверений в дешевизне несколько изменилась. Сотрудники мэрии уже говорят о рекомендуемых или желательных ценах. То есть, с одной стороны, оставляют надежду горожанам на приобретение продуктов по умеренной стоимости, а с другой - как бы дают понять, что не все в их власти, и цены на ярмарках они устанавливать не в праве. Вот поэтому горожане, чертыхаясь, часто покидали ярмарки с пустыми сумками. А всезнающие тетушки утверждали, что даже на рынках "цены значительно ниже".

Согласно данным Национального статистического комитета, картофель подорожал на 21,1 процента, свежие овощи на 12,6 процента, лук на 10 процентов, фрукты на 5 процентов. Да что там официальные цифры - рядовому покупателю и так ясно, что цены на витаминную продукцию "просто взбесились". К примеру, "где это видано, где это слыхано", чтобы морковь в мае стоила 60 сомов за килограмм, а картофель - 45 сомов. Примерно в два раза подорожал лук, его стоимость сейчас также подходит к 40 сомам. В прошлом году, к примеру, тот же картофель можно было приобрести за 30 и даже 25 сомов, лук стоил не более 20–25 сомов. Слава Богу, что цена на капусту в этом году не сильно подпрыгнула. За 30 сомов можно приобрести вполне приличный кочан.

Такие сейчас цены на всех столичных рынках. Где–то подешевле, а где–то еще дороже. Кстати, закономерен вопрос: почему продовольствие на Ошском рынке дешевле, чем, к примеру, на Орто–Сайском? Реализаторы сельхозпродукции покупают товары у одних и тех же оптовиков. В чем тогда дело? Мэрия, антимонопольный комитет хоть когда–нибудь обращали внимание на этот, мягко говоря, дисбаланс? Похоже, что нет.

Вот многие горожане, узнав о заоблачных ценах на рынках, и поспешили в минувшие выходные посетить муниципальные ярмарки, но и здесь их ждало жесткое разочарование. Во–первых, вместо четырех ярмарок работали только две, а во–вторых, цены на них были примерно такими же, как и на всех столичных рынках.

Кстати, почему ярмарок стало меньше? В департаменте торговли столичной мэрии ответили, что овощей у фермеров осталось "совсем чуть–чуть". Много сельхозпродукции было вывезено за рубеж, да сбор картофеля, лука в прошлом году был не очень большим.

Но позвольте, а как же новый урожай? Рынки забиты молодой картошкой, чесноком, капустой. Получается, все это выращивать наши фермеры уже не умеют?

Первый пункт нашего мониторинга - ярмарка в Свердловском районе, а если точнее - на пересечении улиц имени Торекула Айтматова и Токтогула. Обычно сюда приезжали каждые выходные 50–60 фермеров, а на этот раз - не более 10.

Цены вызвали нервную дрожь. Старый картофель стоил 45 сомов, а новый - 75(!), капуста - 30, лук тоже 30, немытая морковь реализовывалась по 45 (!), а чистая по 70, - дороже, чем на рынках! Все продавцы о причинах подорожания овощей отвечали односложно: "Мало осталось, последний раз приезжаем!". После этих, очевидно, крепко заученных слов они принципиально отказывались разговаривать с представителем прессы.

Но больше всех поразил своей ценовой политикой реализатор фруктов из Джети–Огузского района Джумакадыр Орузбаев. Крохотные груши он продавал от 80 до 100 сомов. "У меня товар натуральный, качественный, его совсем немного осталось. Берите - в следующий раз только осенью приеду", - говорил он покупателям. Покупать такой невзрачный товар, да еще и по таким ценам никто не хотел.

Вторая сельхозярмарка находилась на пересечении улиц имени Раззакова и Токтогула, под окнами самого Минсельхоза.

Цены на овощную продукцию здесь тоже "кусались". Да и фермеры дружно проигнорировали возможность сбыть остатки своего урожая. Приехали всего лишь 15 человек.

Полевод из села Александровка Московского района Рамазан, фамилию назвать он категорически отказался, может, поэтому и разоткровенничался с корреспондентом "Вечернего Бишкека":

- Не очень выгодно приезжать на эти ярмарки. Наш акимиат, бишкекская мэрия просят реализовывать продукцию по низким ценам, но мы не можем торговать себе в убыток. У нас дома дети, которых тоже нужно кормить. Я продаю здесь морковь по 60 сомов, потому что в прошлом году был на нее неурожай. Лето выдалось засушливым, не хватало воды, у наших мелиораторов выпросить ее было почти невозможно. Помню, в начале июня записался на полив своих овощей, а воду получил только в сентябре. И знаете, что странно, воды в БЧК было летом много, но до нас она вовремя не доходила. Нам остается только догадываться - почему. К тому же мне приходится платить сезонным рабочим, покупать дорогие семена. Не думайте, что мы, фермеры, спим и видим, как бы с горожан три шкуры содрать. Нам бы хоть минимальную прибыль получить.

Рамазан мог бы, по его словам, запросто продать морковь оптовикам по 40 сомов (себе в убыток) и не мучаться с его продажей на бишкекской ярмарке. Но ведь хочется и горожан накормить, и домой хоть "какую–то копейку" привезти. Достали к тому же и перекупщики. Наживаются на крестьянском труде, строят себе хоромы, а сами не знают, как картошка растет.

Этот простой крестьянин, сам того не подозревая, раскрыл множество проблем, существующих в аграрной отрасли. Не только от Рамазана, но многих других крестьян мы получали сигналы о бесчинствах, которые творят чиновники из районных управлений мелиорации в вопросах распределения поливной воды. Мирабы направляют живительную влагу на поля фермеров только после немалого вознаграждения. Знают об этом районные, областные власти - но молчат.

А как крестьяне могут работать без дешевых и доступных кредитов - вообще непонятно.

Фактически не получают они льготы на приобретение горюче–смазочных материалов, семян, а в вопросах реализации урожая государство вообще давно устранилось и не желает помогать фермерам.

Во всех странах Центральной Азии, не говоря уже о России, прекрасно действует система кооперативной торговли, которая когда–то работала и в нашей республике. Заготовители коопторга еще весной договаривались с крестьянами о приобретении у них урожая по выгодным (!) для них ценам, осенью в заранее обговоренные сроки покупали его, перерабатывали, а затем продавали готовую продукцию в своих фирменных магазинах. Все получали выгоду от этой системы: крестьяне, государство, покупатели. В 90–е годы систему кооперативной торговли быстро разрушили, а на создание новой смекалки не хватило.

Так что ярмарки нынешней осенью можно и не открывать. Толку от них почти никакого. Они только раздражают горожан своими высокими ценами. Кстати, в предстоящие выходные будет работать только одна ярмарка - на пересечении улиц имени Токтогула и Раззакова. Так во всяком случае ответили корреспонденту "Вечернего Бишкека" в столичной мэрии. Что же, финал закономерен.