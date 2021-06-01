Жапаров: В реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году моей подписи нет

В итоговых документах по переговорам о реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году моей подписи нет. Об этом на своей странице в соцсети заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

По его словам, итоговые встречи правительственных делегаций с корпорацией "Камеко" в г. Торонто уже проходили без его участия.

"Относительно опубликованного фото правительственного документа, касающегося реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году, с моей подписью хочу сообщить следующее.

Распространяемый документ был одним из самых первых в большой череде документов, где я фигурировал в качестве руководителя комитета по налогам и таможенным сборам.

Как я и неоднократно отмечал сам в ходе публичных выступлений, из-за принципиальных возражений против проекта реструктуризации золоторудного проекта на таких крайне невыгодных для Кыргызстана условиях, в последующих документах, в том числе в итоговых протоколах по переговорам с канадской стороной, мои подписи отсутствуют.

В частности, итоговые встречи правительственных делегаций с корпорацией "Камеко" в г. Торонто уже проходили без моего участия, о чем свидетельствуют их итоговые протоколы.

Такие информационные взбросы в мой адрес были ожидаемы, но абсолютно бесполезны по причине своей явной несостоятельности", - заявил Акылбек Жапаров.