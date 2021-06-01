Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 101.07 - 102.57

Жапаров: В реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году моей подписи нет

209  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В итоговых документах по переговорам о реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году моей подписи нет. Об этом на своей странице в соцсети заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

По его словам, итоговые встречи правительственных делегаций с корпорацией "Камеко" в г. Торонто уже проходили без его участия.

"Относительно опубликованного фото правительственного документа, касающегося реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году, с моей подписью хочу сообщить следующее.

Распространяемый документ был одним из самых первых в большой череде документов, где я фигурировал в качестве руководителя комитета по налогам и таможенным сборам.

Как я и неоднократно отмечал сам в ходе публичных выступлений, из-за принципиальных возражений против проекта реструктуризации золоторудного проекта на таких крайне невыгодных для Кыргызстана условиях, в последующих документах, в том числе в итоговых протоколах по переговорам с канадской стороной, мои подписи отсутствуют.

В частности, итоговые встречи правительственных делегаций с корпорацией "Камеко" в г. Торонто уже проходили без моего участия, о чем свидетельствуют их итоговые протоколы.

Такие информационные взбросы в мой адрес были ожидаемы, но абсолютно бесполезны по причине своей явной несостоятельности", - заявил Акылбек Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401734
Теги:
Акылбек Жапаров, Кумтор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  