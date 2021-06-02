Забастовка. Водители бишкекских маршруток не вышли на линии

Сегодня, 2 июня, водители бишкекских маршруток не вышли на линии. Перевозчики объявили забастовку. Требования все те же - повышение тарифа на проезд.

Из-за действий маршруточников многие граждане не могут добраться до работы. На остановках толпы людей ждут общественного транспорта.

"Выручают" водители такси. Они, к слову, также воспользовались ситуацией и взвинтили цены на посадку.

Отметим, информация о том, что маршрутки не выйдут на линии появилась вчера. Однако, в столичной мэрии заверили, что транспорт будет работать в штатном режиме. Мол, тех, кто намерен бастовать единицы и те провокаторы. Оказалось иначе. Сегодня водители маршруток показали свою сплочённость.