В Ташкенте открылся первый международный конгресс по коронавирусу

В Ташкенте 1 июня открылся первый международный конгресс по коронавирусу "Здравоохранение в период пандемии: опыт и достижения в борьбе с COVID-19". Это уникальное событие привлекло ведущих международных экспертов в вопросах пандемии.

Инициатором этого мероприятия выступила компания Progressive Medical Service, чья профессиональная команда смогла организовать этот уникальный Конгресс при поддержке Министерства здравоохранения.

В рамках конгресса будут представлены 87 докладов из 21 страны мира.

Первый день конгресса проходит в гибридном формате в конференц-центре отеля Hilton при онлайн-подключении всемирно известных экспертов из разных уголков планеты. Онлайн-конгресс транслируется в режиме реального времени на сайте www.covid-congress.com на трех языках – узбекском, русском и английском.

Ожидаемая аудитория составляет более 10 000 специалистов.

Уникальность мероприятия состоит в том, что о мировых достижениях науки и медицины в противостоянии пандемии можно получить последнюю информацию для специалистов со всех уголков Узбекистана. При этом именно Узбекистан предоставил виртуальную площадку для этого актуального диалога среди международных участников!

"Целью Конгресса является не только обмен передовым опытом в борьбе с пандемией, но и демонстрация на международной арене реальных достижений Узбекистана в оперативном реагировании на эти вызовы!", – отметил руководитель компании Progressive Medical Service Артём Покачалов.

В рамках проведения Конгресса Progressive Medical Service организовала социальный конкурс по нескольким номинациям.

Источник: podrobno.uz