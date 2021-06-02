ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV В ПОДАРОК!

Мобильный оператор О! совместно с Saima Telecom запускают суперпредложение – "Вместе дешевле 2.0".

Такого еще не было! Домашний проводной интернет в ПОДАРОК ещё не дарился!

"Вместе дешевле 2.0" – это мобильная связь для всей семьи, домашний проводной интернет и цифровое телевидение О!TV в одном пакете.

Вы получаете:

3 SIM-карты с безлимитной связью в сети O!; 30 ГИГАБАЙТОВ мобильного интернета для каждого;

+ В ПОДАРОК домашний проводной безлимитный интернет Saima + O!TV:

Проводной интернет от Saima Более 200-х популярных каналов О!ТV; Возможность просмотра ТВ сразу с 3-х устройств одновременно; Управление ТВ-эфиром.

Оплата за всё с одной Главной SIM-карты – 1290 сомов в месяц.

Пакет "три в одном" упрощает жизнь и экономит семейный бюджет – не нужно думать о разных датах оплаты за мобильную связь для каждого члена семьи и отдельно за домашний интернет с ТВ.

Начните экономить прямо сейчас!

Оставляйте заявку на подключение:

на сайте vmeste.o.kg *955 – для абонентов О! звонок бесплатный; 0 500 000 955 – для абонентов других мобильных операторов (согласно тарифному плану).

Также оставить заявку на подключение к пакету можно в любом магазине O!Store, а также в офисе продаж и обслуживания Saima Telecom по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 111А пересекает ул. Алма-Атинская, режим работы: понедельник-пятница – 09:00-19:00. При необходимости вы можете приобрести Wi-Fi роутер на выбор и ТВ-приставку у специалистов Saima Telecom, которые будут производить подключение (о желании приобрести оборудование и его наличии уточните во время оформления заявки). Подробнее на сайте → vmeste.o.kg.

Вместе дешевле 2.0 – это экономия, удобство и забота о близких!

Подключение к тарифу и получение подарка доступно только в г. Бишкек и Чуйской области при условии возможности подключения вашего дома к проводному интернету Saima Telecom. Обязательно заключение договора на 1 год (12 оплаченных периодов) с ежемесячным внесением абонентской платы за тариф. Телевидение предоставляется в рамках пакета "O!TV Премиум" в услуге O!TV, только при условии оплаченной абонентской платы за тариф. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО "Диас ТВ". Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком": №16-0062-КР, №16-0063-КР, ЗАО "Saima Telecom": №16-0019-КР, №03-292-КР, №14-1103-КР, №14-1168-КР. Информация действительна на момент публикации: 28.05.2021.