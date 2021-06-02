Забастовка маршруток: бишкекчане добираются как могут (фото)

Сегодня утром столичные микроавтобусы не вышли на линии, чем спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Автобусы и троллейбусы ходят битком даже по прошествии утреннего часа-пик. Таким образом частные перевозчики решили выбить себе повышение тарифа.

Информация о готовящейся 2 июня забастовке накануне вскользь промелькнула по социальным сетям и большая часть горожан о ней просто не знала. А потому утром на остановках собрались толпы народа, который не мог добраться до своих пунктов назначения.

На дорогах не было замечено ни одного маршрутного такси. Мало того, их не было и на конечных остановках. Хотя обычно именно там они собираются во время проведения своих акций протестов. Но в этот раз, например, на "бетонке" в 12 микрорайоне стоял лишь с десяток машин, возле которых дежурили сотрудники милиции.

- Нас направили на все конечные автобусные остановки на случай нарушения порядка, - рассказали милиционеры. – Однако везде все тихо.

Удалось пообщаться с находящимися на месте водителями, которые, по сути, ничего нового не рассказали – требуют повысить тариф и им совершенно плевать, что в настоящий момент в Бишкеке не сформирован законодательный орган, который может это сделать.

- Мы объясняем шоферам, что все согласования уже пройдены, осталось только утверждение со стороны горкенеша, - говорят представители транспортной компании, курирующей маршрут № 117. – Просим чуть-чуть потерпеть. Но они уперлись и не хотят выходить на линию.

Не могут повлиять на своих людей и другие перевозческие предприятия, с руководством которых нам удалось поговорить. Бизнесмены говорят, что водителей кто-то запугивает, а также координирует их деятельность через различные мессенджеры.

- Мы многократно обращались в ГКНБ и МВД, чтобы они нашли зачинщиков и наказали, - говорят транспортники. – Но никто палец о палец не ударил. Люди бояться, что им побьют стекла. Якобы по городу ездят молодчики и угрожают тем, кто вышел на работу. Поэтому шоферы даже на конечных остановках и то не появляются.

На этот раз бастующие объявили бессрочную акцию. Мол, выйдут на работу только тогда, когда им повысят тариф.

Наши корреспонденты прокатились по городу и посмотрели, каково приходится горожанам. Они вынуждены набиваться в автобусы и троллейбусы, и пользоваться услугами частных такси, которые вмиг оккупировали остановки и взвинтили цены. Многие из них ездят как общественный транспорт, заполняя салоны теми пассажирами, которым надо в одном направлении и с каждого взимают плату. Ее уровень определяется наличием совести у каждого конкретного таксиста.

К счастью, есть и добровольцы, которые возят людей бесплатно. Но их мало.

Автобусы и троллейбусы не отдыхают на конечных, работают в авральном режиме. Но их все равно мало. А потому даже после 9 утра (к этому времени основная масса народа уже разъезжается по работам, школам и университетам) на остановках непривычно много людей.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж.