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В НЦОМиД открылось отделение детской ортопедии

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- Оксана Гут
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1 июня министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в открытии отделения детской ортопедии в НЦОМиД. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития кР.

По словам директора НЦОМиД Гульзат Маймеровой, Национальный центр охраны материнства и детства является многопрофильным третичным учреждением. С 2013 года по внутреннему приказу в отделении хирургической инфекции было выделено 15 коек для ортопедических больных. За 8 лет было пролечено примерно 4000 стационарных больных из них прооперированы - 2900.

Ввиду того, что пациенты с ортопедической патологией лежали в стационаре вместе с пациентами с гнойными заболеваниями, это приносило много неудобств. В связи с увеличением детей с ортопедической патологией для улучшения качественного обслуживания населения, необходимо было открыть специализированное детское ортопедическое отделение на базе НЦОМиД в количестве 25 коек.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что НЦОМиД располагает современным диагностическим оборудованием, лабораторией, что позволяет точно установить диагноз.

На сегодняшний день детское ортопедическое отделение по КР имелось только в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

"Открытие отделения детской ортопедии в НЦОМиД позволит пролечить больше детей по сравнению с предыдущими годами. Позволит внедрить в практику новые современные методы лечения пациентов с ортопедическими патологиями. В перспективе планируется внедрить нейро-ортопедию, что позволит предоставлять современное лечение детей с ДЦП и сколиозов 3-4 степени", - отметила директор центра.


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URL: https://www.vb.kg/401746
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, больница, Минздрав
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