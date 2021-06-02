MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области

Компания MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности оказала помощь больницам Баткенской области, принимавшим активное участие в лечении пострадавших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

По инициативе мобильного оператора, в соответствии с запросами медицинских учреждений, Лейлекской территориальной больнице и Баткенской областной больнице руководство MegaCom вручило 800 одноразовых и многоразовых халатов, 2000 комплектов стерильных перчаток, а также обеспечило медицинский персонал SIM-картами, подключенными к тарифному плану "Здоровье".

"Мы всегда рады помогать медикам, находящимся на передовой. Компании MegaCom важно, чтобы врачи постоянно оставались на связи с коллегами, ведь зачастую телефонный звонок или SMS-сообщение могут спасти чью-то жизнь и изменить судьбу пациента", - отметил на церемонии передачи помощи генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов.

Напомним, ранее коллектив ЗАО "Альфа Телеком" отказался от масштабного праздника в честь 15-летия MegaCom для абонентов и в качестве спонсорской помощи перенаправил средства, заложенные на проведение юбилея, на ремонт ЛОР-отделения 3-й детской больницы города Бишкека, куда попадают маленькие пациенты со всей страны.

MegaCom верит, что менять мир к лучшему – в наших общих силах, и призывает крупные компании Кыргызстана принять эстафету добрых дел!