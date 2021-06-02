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МВД усиленно ищет Орхана Инанды - дело под контролем министра

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- Александра Василькова
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Ведутся усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску кыргызстанца Орхана Инанды. Об этом сообщила пресс-служба МВД,

В сообщении говорится, что факт исчезновения Орхана Инанды в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 170 ("Похищение человека") УК КР.

В рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников МВД КР, ГУВД города Бишкек и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

Досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел генерал-майора милиции Улана Ниязбекова.

Отметим, Орхан Инанды – один из учредителей Международного образовательного учреждения "Сапат". С 2001 года возглавляет учреждения в качестве президента. С 2012 года является гражданином Кыргызстана.

За вклад в образовательную систему Кыргызстана Орхан Инанды в 2000 году был удостоен звания "Отличник образования", в 2002 году награжден почетной грамотой КР, а в 2003 году ко Дню учителя награжден медалью "Даңк".

До марта 2017 года учреждение называлось "Себат", но продолжает входить международную образовательную сеть турецкого религиозного проповедника Фетхуллаха Гюллена. В образовательную сеть "Сапат" входят 15 школ во всех регионах страны и другие учреждения, включая университет.


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URL: https://www.vb.kg/401749
Теги:
МВД, Турция
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