Госсекретарь США и глава МИД Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 1 июня провел переговоры с Госсекретарем США Энтони Блинкеном

В ходе телефонного разговора Мухриддин и Блинкен обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Таджикистаном и США в политической, экономической и гуманитарной сферах, ситуации в регионе. Также поговорили о принятых совместных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Собеседники также обсудили вопросы развития регионального и международного сотрудничества.

Между тем, как говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, Энтони Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Таджикистана.

"Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за лидерство Таджикистана в вопросах региональной безопасности, поддержку мирных переговоров в Афганистане и продолжающееся партнерство в борьбе с терроризмом, в том числе в рамках C5 + 1", - говорится в сообщении.

Речь зашла и о ситуации на таджикского-кыргызской границе. Выразив соболезнования по поводу человеческих жизней, погибших во время столкновений на границе в апреле, секретарь высоко оценил усилия по деэскалации боевых действий, демаркации границы и достижению прочного мирного разрешения спора.

Секретарь далее отметил важность развития региональных связей, прав человека и основных свобод для всех. Оба лидера подтвердили прочные двусторонние отношения между США и Таджикистаном и согласились провести ежегодные двусторонние консультации, как только позволят обстоятельства.

Источник: asiaplustj.info