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Бойкот маршруток. Патрульная милиция подвозит пожилых и женщин с детьми

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- Оксана Гут
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Сотрудники столичной патрульной службы милиции помогают пожилым людям и женщинам с детьми добраться до дома.

Напомним, сегодня большинство водителей маршруток не вышли на линии, из-за чего в Бишкеке образовался транспортный коллапс.

"В связи со сложившейся ситуацией патрульная милиция помогает пожилым людям и женщинам с детьми добраться до дома. На остановках столпотворение. Автобусы и троллейбусы переполнены", - говорится в сообщении пресс-службы УПСМ.

Патрульная милиция Бишкека призывает всех водителей, "если вдруг у вас есть возможность и место в автомобиле, пожалуйста, возьмите пассажира".


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URL: https://www.vb.kg/401756
Теги:
забастовка, маршрутки, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, общественный транспорт, Помощь, мэрия
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