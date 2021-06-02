Бойкот маршруток. Патрульная милиция подвозит пожилых и женщин с детьми

Сотрудники столичной патрульной службы милиции помогают пожилым людям и женщинам с детьми добраться до дома.

Напомним, сегодня большинство водителей маршруток не вышли на линии, из-за чего в Бишкеке образовался транспортный коллапс.

"В связи со сложившейся ситуацией патрульная милиция помогает пожилым людям и женщинам с детьми добраться до дома. На остановках столпотворение. Автобусы и троллейбусы переполнены", - говорится в сообщении пресс-службы УПСМ.

Патрульная милиция Бишкека призывает всех водителей, "если вдруг у вас есть возможность и место в автомобиле, пожалуйста, возьмите пассажира".