Забастовка маршрутников: Когда бусики вернутся на линию - пока неизвестно

Столичный муниципалитет сегодня должен провести совещание с представителями транспортных компаний. В его ходе планируется решить вопрос скорейшего возврата перевозчиков к выполнению своих обязанностей.

- Как вы знаете, после прошлой забастовки водителей маршрутных такси была образована специальная комиссия, которая изучала ситуацию в сфере пассажирских перевозок, - рассказал на встрече с журналистами вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков. – Ею было подготовлено предложение по повышению тарифа, содержащее три варианта – оставить все как есть, либо повысить до 15 и 19 сомов. В результате остановились на 15 сомах.

- Затем документ прошел процедуру общественного обсуждения, а потом его направили на согласование в Министерство экономики. И буквально вчера было получено положительное заключение. Теперь внесем проект на рассмотрение горкенеша. Но водители микроавтобусов немного не дождались и устроили забастовку, - добавил вице-мэр.

Однако принять меры напрямую к шоферам столичный муниципалитет не может, так как у него имеются договорные обязательства с фирмами-перевозчиками.

- Многократно до этого встречались и с бизнесменами, и с шоферами, проводили разъяснительные работы, объясняли все процедуры. Но компании все равно не выполнили своих обязательств.

По поводу сроков возврата микроавтобусов на линии, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на встрече с транспортниками. О результатах сообщим дополнительно. А к зачинщикам забастовки будут приняты меры в рамках действующего законодательства, - заключил Русанбек Акылбеков.