Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 101.07 - 102.57

Забастовка маршрутников: Когда бусики вернутся на линию - пока неизвестно

386  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичный муниципалитет сегодня должен провести совещание с представителями транспортных компаний. В его ходе планируется решить вопрос скорейшего возврата перевозчиков к выполнению своих обязанностей.

- Как вы знаете, после прошлой забастовки водителей маршрутных такси была образована специальная комиссия, которая изучала ситуацию в сфере пассажирских перевозок, - рассказал на встрече с журналистами вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков. – Ею было подготовлено предложение по повышению тарифа, содержащее три варианта – оставить все как есть, либо повысить до 15 и 19 сомов. В результате остановились на 15 сомах.

- Затем документ прошел процедуру общественного обсуждения, а потом его направили на согласование в Министерство экономики. И буквально вчера было получено положительное заключение. Теперь внесем проект на рассмотрение горкенеша. Но водители микроавтобусов немного не дождались и устроили забастовку, - добавил вице-мэр.

Однако принять меры напрямую к шоферам столичный муниципалитет не может, так как у него имеются договорные обязательства с фирмами-перевозчиками.

- Многократно до этого встречались и с бизнесменами, и с шоферами, проводили разъяснительные работы, объясняли все процедуры. Но компании все равно не выполнили своих обязательств.

По поводу сроков возврата микроавтобусов на линии, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на встрече с транспортниками. О результатах сообщим дополнительно. А к зачинщикам забастовки будут приняты меры в рамках действующего законодательства, - заключил Русанбек Акылбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401760
Теги:
забастовка, маршрутки, Бишкек, маршрутники издеваются над людьми, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  