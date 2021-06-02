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Вице-мэр Русланбек Акылбеков: Бишкеку нужно 1300-1500 автобусов

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- Сергей Швец
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В июле в столицу республики должны поступить 350 автобусов, работающих на газе. Однако для полного охвата Бишкека нужно 1300-1500 машин. Об этом сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

Недавно между мэрией и компанией "Эко пассажирские перевозки" был подписан меморандум о сотрудничестве.

- Он предполагает поставку в Бишкек 350 автобусов, работающих на газе, - рассказал Русланбек Акылбеков. – Со своей стороны муниципалитет должен предоставить предпринимателям маршруты.

Чиновники рассчитывали, что машины поступят в июне текущего года. Но из-за накладки с поставкой газовых комплектующих сроки пришлось передвинуть на июль.

- Это лишь первая партия. А вообще фирма хочет закупить примерно 1000 машин и выпустить их на бишкекские дороги. Но и сам муниципалитет изыскивает возможности для покупки пассажирского транспорта. Ведь для полного охвата Бишкека, включая пригород и жилые массивы, нужно примерно 1300-1500 автобусов, - сообщил вице-мэр.

Вопрос покупки пассажирского транспорта большой вместимости в условиях забастовки водителей маршрутных такси, которые, используя саботаж, пытаются добиться повышения тарифа за проезд, поднимается не в первый раз. Но дальше разговоров обычно дело не уходит.


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URL: https://www.vb.kg/401762
Теги:
забастовка, маршрутки, Бишкек, маршрутники издеваются над людьми, мэрия
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