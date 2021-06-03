В Кыргызстане за 5 месяцев зарегистрировано почти 20 тысяч браков

Государственной регистрационной службой с января по май 2021 года произведено 19 498 регистраций актов о заключении брака. Более 20% всех бракосочетаний провели в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Государственных регистраций актов о заключении брака по регионам страны составило:

- г. Бишкек – 3608 ед;

- Чуйская область - 2688 ед;

- Нарынская область - 781 ед;

- Джалал-Абадская область - 3705 ед;

- г. Ош - 954 ед;

- Ошская область - 4092 ед;

- Баткенская область – 1529 ед;

- Иссык-Кульская область - 1403 ед;

- Таласская область - 738 ед.

Государственных регистраций актов о расторжении брака по регионам страны произведено:

- г. Бишкек – 897 ед;

- Чуйская область - 798 ед;

- Нарынская область - 214 ед;

- Джалал-Абадская область - 702 ед;

- г. Ош - 207 ед;

- Ошская область - 707 ед;

- Баткенская область – 317 ед;

- Иссык-Кульская область - 373 ед;

- Таласская область - 174 ед.

Как видно, "лидером" по разводам оказался город Бишкек – 897 актовых записей. Всего зарегистрировано 4389 разводов.

В ГРС напомнили, что граждане могут обратиться в любой ЦОН и отдел ЗАГС для регистрации заключения брака и его расторжения, независимо от места жительства и прописки, так как закон КР "Об актах гражданского состояния", вступивший в силу в 2020 году, закрепляет это право заявителя. Интегрированная и взаимосвязанная система позволяет гражданам получать выписки и дубликаты документов также в любом ЦОН и отделе ЗАГС.

Также упростилась процедура регистрации заключения и расторжения брака. Сейчас, если один из бывших супругов подал на развод в орган ЗАГСа, а другой бывший супруг сделал это позже, сведения о нем вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака.

Включена норма, регламентирующая порядок государственной регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов, в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.