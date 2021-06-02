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Ташиев: По делу Кумтор могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана

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- Оксана Гут
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В рамках расследования уголовного дела по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана. Об этом в Джалал-Абаде журналистам рассказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает "Азаттык".

"Никакого политического преследования в рамках уголовного дела по Кумтору нет. Мы обязаны привлекать к ответственности всех, кто причастен к преступлениям. И мы выполняем свои обязанности. Там премьер-министры, спикеры, депутаты, большие чиновники. Более того, вероятно, мы будем привлекать даже некоторых бывших президентов, так как они имеют прямое отношение к этому", - сказал он.

Ташиев заявил, что последние 25 лет чиновники "стали марионетками в вопросе Кумтора", но теперь такого не будет.

"Сегодняшняя власть во главе с президентом Садыром Жапаровым не будет марионеткой в руках Кумтора, мошенников и коррупционеров", - добавил глава ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/401768
Теги:
ГКНБ, Кумтор, Камчыбек Ташиев, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан
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