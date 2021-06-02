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Вопрос с повышением тарифов на проезд в маршрутках будет решен в сентябре

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- Оксана Гут
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Вопрос с повышением тарифов за проезд будет решен в сентябре, заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

Сегодня в зале заседаний мэрии столицы состоялась встреча исполняющего обязанности мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов.

Руководителей фирм-перевозчиков в основном волновал один вопрос – в какие сроки будет повышен тариф на проезд в микроавтобусах.

Градоначальник сообщил, что все должно быть регламентировано действующим законодательством КР.

По словам и.о. мэра по закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. Документ должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР. Сегодня, 2 июня, 2021 года проект постановления о повышении тарифов будет внесен на рассмотрение депутатов городского парламента.

"Бактыбек Кудайбергенов пообещал проработать вопрос с повышением тарифов в общественном транспорте с Бишкекским городским кенешем в течение сентября 2021 года.

Представители компаний согласились с градоначальником и пообещали провести разъяснительную работу среди водителей микроавтобусов", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/401773
Теги:
маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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