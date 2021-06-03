ГНС: с 1 июля применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 июля 2021 года на территории республики применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам.
Пресс-служба ведомства уточняет, что неьзя будет использовать зарегистрированные в налоговых органах старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени.
Также с 1 июля станет обязательным применение ККМ для субъектов, ранее освобожденных от ее применения. Речь идет о субъектах, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента на территории городов Бишкек и Ош:
Кроме того, будут обязаны применять ККМ, соответствующие новым техническим требованиям, субъекты, осуществляющие деятельность на основе добровольного патента на территории городов Бишкек и Ош, и занятые:
В случаях использования ККМ, не соответствующих новым стандартам, такие аппараты будут сниматься с регистрации в АИС ГНС, а сами субъекты привлечены к административному штрафу.