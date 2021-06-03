ГНС: с 1 июля применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 июля 2021 года на территории республики применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам.

Пресс-служба ведомства уточняет, что неьзя будет использовать зарегистрированные в налоговых органах старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени.

Также с 1 июля станет обязательным применение ККМ для субъектов, ранее освобожденных от ее применения. Речь идет о субъектах, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента на территории городов Бишкек и Ош:

по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, расположенных в торговых центрах и домах; по оказанию услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений); по реализации товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 (двадцать) кв. метров.

Кроме того, будут обязаны применять ККМ, соответствующие новым техническим требованиям, субъекты, осуществляющие деятельность на основе добровольного патента на территории городов Бишкек и Ош, и занятые:

реализацией товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 кв. метров; реализацией лекарственных средств в аптеках; оказывающие услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров; медицинские услуги в стационарных помещениях; услуги медицинских лабораторий.

В случаях использования ККМ, не соответствующих новым стандартам, такие аппараты будут сниматься с регистрации в АИС ГНС, а сами субъекты привлечены к административному штрафу.