Мэрия Бишкека просит руководителей служб такси не повышать тарифы за проезд

В Бишкеке продолжают курсировать автобусы до разрешения ситуации с маршрутками. Кроме этого, в связи со сложившейся ситуацией с выходом на линию микроавтобусов, в столице запущены автобусы, которые перевозят горожан бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Транспорт предоставлен Международным аэропортом "Манас", Министерством внутренних дел КР и Ассоциацией "Дордой". Выражаем благодарность за поддержку. До разрешения ситуации автобусы будут подвозить горожан по маршруту автобуса №100.

Также на линии работает 110 автобусов и 141 троллейбус муниципалитета.

Уважаемые владельцы, руководители служб такси и граждане, которые занимаются частным извозом призываем вас не повышать тарифы на свои услуги!

Горожанам сейчас сложно добираться до пунктов назначения. Силами районных администраций мы организовали бесплатный подвоз горожан по всему городу, троллейбусы работают в усиленном режиме. Просим и вас отнестись с пониманием к проблеме.

Пожалуйста! Не нужно пользоваться сложившейся ситуацией в городе с микроавтобусами. Ваши пассажиры будут вам благодарны.

Дорогие горожане! Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.