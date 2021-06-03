ГИК объявляет публичные торги по сдаче в аренду помещения в Тунгуче

ОАО "Государственная Ипотечная Компания" объявляет публичные торги в форме открытого аукциона по сдаче в аренду цокольного помещения в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч 6/2

Как сообщили в ГИК, публичные торги состоятся 2 июля 2021 года в 10.00 часов. Место проведения аукциона: г. Бишкек, ул. Токтогула 228.

Отмечается, что Аукцион состоит из трех лотов. Открытые торги на каждое помещение будет проводиться отдельно. Для получения бланка необходимо обратиться по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула 228.

Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) сом и до начала торгов подать заявку на тот лот, в котором принимает участие участник.

Участник, внесший гарантийный взнос в размере 10 000 (десять тысяч), может участвовать во всех трех лотах при условии подачи заявки на каждый лот отдельно.

Гарантийный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) сом необходимо зачислить по следующим реквизитам: ОАО "Государственная Ипотечная Компания", ИНН:00810201510086, расчетный счет 1350100027586931, ОАО "Айыл Банк", БИК 135001.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается за один день до начала аукциона.

Организатор торгов: ОАО "Государственная Ипотечная Компания".

За информацией обращаться в Сектор закупок и хозяйственного обеспечения по адресу: г. Бишкек ул. Токтогула 228, тел. 0700 111 887.

Наименование организации ОАО "Государственная Ипотечная Компания"

Общие сведения Помещение находится по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч 6/2

Площадь 1 лот: 1 подъезд 195,5 кв.м.

2 лот: 2 подъезд 179,6 кв.м,

3 лот: 3 подъезд 187,7 кв.м.

Общая площадь 562,8 кв.м.

Срок аренды Три года

Иные условия по договору

Техническое состояние: хорошее (требуются небольшие вложения)

Стартовая цена аукциона (в месяц): 538 (пятьсот тридцать восемь) сом за 1 квадратный метр

Гарантийный взнос: 10 000 (десять тысяч) сом

Цена за шаг повышения: 20 (двадцать) сом

Начало аукциона: 2 июля 2021 года 10:00 часов

Место проведения торгов: г. Бишкек ул. Токтогула 228

Примечание

Условия предоставления в аренду помещений цокольного этажа:

1. Использовать полученное в аренду помещение цокольного этажа (далее - помещение) исключительно по целевому назначению;

2. В течение срока пользования помещением производить за свой счет текущий ремонт;

3. Содержать арендуемое помещение и прилегающую территорию в надлежащем технически исправном состоянии (производить текущий и капитальный ремонт) и соответствующем санитарном состоянии до возврата/сдачи Арендодателю по истечению срока действия договора аренды;

4. Не производить никаких капитальных (затрагивающих несущие конструкции) перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, связанных с деятельностью Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя;

5. Вносить арендную плату до 5-го числа текущего месяца, а также оплачивать согласно отдельным договорам за коммунальные и прочие услуги поставщикам данных услуг;

6. Не позднее чем за один месяц письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помещения, как в связи с окончанием срока действия договора аренды, так и при досрочном освобождении/расторжении;

7. В установленном порядке обеспечить свободный доступ Арендодателю в предоставляемое в аренду помещение, выполнять все его указания в предписанные сроки;

8. Выполнять действующие правила и предписания органов государственного надзора в части, касающейся арендуемого помещения и нести установленную законодательством Кыргызской Республики ответственность;

9. Не нарушать права других арендаторов и жильцов дома, а также порядок пользования помещением;

10. Возмещать Арендодателю причиненные убытки/ущерб, вызванные ухудшением качества арендованного помещения в результате своей хозяйственной деятельности в полном объеме;

11. Не предоставлять в залог или иным образом обременять арендуемое помещение, а также передавать в субаренду;

12. В течение 10 календарных дней с даты изменения организационно-правовой формы, наименования, местонахождения и почтового адреса (для юридических лиц), адреса регистрации по месту жительства (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), банковских реквизитов письменно уведомлять Арендодателя об указанных изменениях.

13. По окончанию срока действия договора аренды возвратить помещение Арендодателю в технически исправном состоянии.

14. Помещение не предоставляется под развлекательные центры и услуги, под производственные цеха, создающие шум и нарушающие покой жильцов, объекты, не предназначенные для размещения в подвалах/цокольных этажах жилых домов.