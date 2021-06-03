Центр ГЧП предлагает сократить число маршруток до нескольких сотен

В ведении муниципалитета с 2017 года находится проект ГЧП, направленный на решение транспортных проблем. Об этом заявляет Центр государственно-частного партнерства.

Отмечается, что в целях решения инфраструктурных проблем, мэрией г. Бишкек в 2017 году был инициирован проект государственно-частного партнерства "Улучшение городского транспорта в городе Бишкек".

Проект направлен на замену частным партнером микроавтобусов на городских маршрутах и распределение их на окраину города Бишкек, посредством эксплуатации новых автобусов и троллейбусов.

Согласно подготовленному консультантами технико-экономическому обоснованию, микроавтобусы будут перемещены во внешние части города и будут подключаться к сети через терминалы пассажирских перевозок.

"Потребуется общий автобусный и троллейбусный парк в 710 единиц, с 220 троллейбусами (170 оперативных, 50 резервных) и 490 автобусов (380 оперативных и 110 резервных), микроавтобусы будут сокращены до нескольких сотен с нынешних нескольких тысяч, что безусловно позитивно скажется на экологической ситуации в столице.

Кроме того, проект предполагает оптимизацию маршрутной сети, что значительно упростит эксплуатацию сети пассажирами и сократит число параллельных маршрутов, которые способствуют созданию пробок на главных улицах города", - говорится в сообщении.

Однако, по неизвестным причинам мэрией города Бишкек по настоящее время не определена позиция по дальнейшей реализации вышеуказанного проекта.