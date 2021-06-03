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Спецсчет ГКНБ. Депутат призвала обнародовать данные о поступивших средствах

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина призвала власти обнародовать информацию о поступивших на специальный счет ГКНБ средств в рамках борьбы с коррупцией. Сейчас ко всем этим процессам идет недоверие, заявила парламентарий 3 июня на пленарном заседании.

По ее словам, в последнее время политика Госкомитета национальной безопасности направлена на пополнение бюджета от лиц, чьи трудовые доходы, мягко говоря, незадекларированы.

"Одно из завоевание нашей республики в ходе всех революционных событий - это прозрачность, гласность и ответственность самой власти. В связи с тем, что все мы наблюдаем как огромные суммы направляются по решению суда или еще кого-то (на спецсчет ГКНБ - ред.), мы граждане, я в том числе, задаемся вопросом, насколько эти деньги проходят через казначейство, поступают в бюджет. Потому что нет здесь прозрачности, нет ясности. Отсюда идет недоверие к этим всем процессам. Я поддерживаю требование граждан, и прошу на сайте правительства или ГКНБ опубликовать от кого сколько поступало средств на счет казначейства и на что они были использованы", - выступила Карамушкина.

Нардеп заключила, что народ тогда начнет доверять власти, когда власти будут принимать решения только в рамках закона Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/401788
Теги:
ГКНБ, закон, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Депутат, возмещение ущерба, Ирина Карамушкина
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