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В России хотят обезопасить детей в интернете

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- Евгений Денисенко
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В России выступают за то, чтобы обезопасить несовершеннолетних в интернете. Обязать соцсети проводить возрастную идентификацию в случаях, когда речь идет о подобных пользователях – с такой инициативой выступили в Общественной палате РФ.

В ОП отметили, что в этом году Россия столкнулась "с использованием соцсетей для политической манипуляции детьми и вовлечения их в незаконные акции". "Благодаря консолидации родителей и общественных организаций, беседам с детьми участие детей в акциях не было массовым. Но угроза вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет и социальные сети сохраняется", - считают в палате.

Также в ней предлагают "организовать обучение несовершеннолетних безопасным практикам в интернете и социальных сетях" для профилактики и предотвращения насилия и травли. В связи с этим и назрела, как заявлено, "необходимость законодательно установить возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях, ограничить возраст самостоятельной регистрации в них детей, ввести детские (школьные) sim-карты для мобильных телефонов, позволяющие идентифицировать несовершеннолетних в сетях связи и интернете, обеспечить возможность контроля родителей за распоряжением денежными средствами на открытых банковских счетах несовершеннолетних".

Все эти предложения изложены в меморандуме о защите детей в интернете и социальных сетях, который подписала комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Свои рекомендации по данному поводу дал и Следственный комитет РФ. В нем призвали разъяснять несовершеннолетним о том, чего нельзя делать в сети.

"Ребенок должен понимать: во-первых, нельзя общаться в сети интернет с посторонними. Ребенок должен понимать, что именно нельзя демонстрировать и пересылать в сети интернет: личная информация, определенные действия, снятые на видео, фотографии интимного характера. В любом случае, надо знать, как бы далеко ни зашла подобная переписка, подобное общение, необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже", - подчеркнула руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.

По ее словам, аналогичным образом необходимо действовать, когда пытаются в интернете втянуть несовершеннолетнего или взрослого в травлю подростка, провоцируют на высказывания различных угроз, унижающих чье-либо достоинство, пытаются втянуть "в деструктивные игры, квесты или в движение".

По информации СК РФ, в 2019 году было зарегистрировано 848 преступлений, совершенных с помощью интернета в отношении несовершеннолетних. В 2020 году их число выросло на 50 процентов, потерпевшими признаны 1274 ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/401790
Теги:
дети, Россия
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