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Дело по Кумтору. Кубанычбек Исабеков подал в суд на правительство КР

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- Бакыт Басарбек
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Экс-вице-спикер Кубанычбек Исабеков подал в суд на правительство КР по поводу предоставления компании "Центерра Голд Инк." 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота. Сегодня в Административном суде Бишкека прошло предварительное слушание. Об этом редакции VB.KG сообщил сам экс-вице-спикер ЖК.

По его словам, на заседании присутствовал представитель правительства.

- Суд принял в производство мое заявление. На заседании присутствовал и представитель правительства, который не смог пояснить, на основании чего было передано 16 гектаров земли. Кроме этого, я подал ходатайство о том, чтобы к делу привлекли налоговую службу. Так как Кыргызстан от передачи земель не получил никаких налогов. К сожалению, представитель правительства не поддержал мое ходатайство и суд отклонил его. Хотя компания должна, как минимум, уплатить земельный налог и штрафные санкции. В общем, следующее заседание перенесли на 1 июля и пригласили на него представителя канадской компании, - сказал Исабеков.

Напомним, по соглашению от 2019 года с компанией "Центерра Голд Инк." правительство Кыргызстана вновь согласилось предоставить 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота.


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URL: https://www.vb.kg/401793
Теги:
Кубанычбек Исабеков, Кумтор, суд
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