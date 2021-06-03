Дело по Кумтору. Кубанычбек Исабеков подал в суд на правительство КР

Экс-вице-спикер Кубанычбек Исабеков подал в суд на правительство КР по поводу предоставления компании "Центерра Голд Инк." 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота. Сегодня в Административном суде Бишкека прошло предварительное слушание. Об этом редакции VB.KG сообщил сам экс-вице-спикер ЖК.

По его словам, на заседании присутствовал представитель правительства.

- Суд принял в производство мое заявление. На заседании присутствовал и представитель правительства, который не смог пояснить, на основании чего было передано 16 гектаров земли. Кроме этого, я подал ходатайство о том, чтобы к делу привлекли налоговую службу. Так как Кыргызстан от передачи земель не получил никаких налогов. К сожалению, представитель правительства не поддержал мое ходатайство и суд отклонил его. Хотя компания должна, как минимум, уплатить земельный налог и штрафные санкции. В общем, следующее заседание перенесли на 1 июля и пригласили на него представителя канадской компании, - сказал Исабеков.

Напомним, по соглашению от 2019 года с компанией "Центерра Голд Инк." правительство Кыргызстана вновь согласилось предоставить 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота.