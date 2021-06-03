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В России инициировали создание электронной карты мигранта

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге объявили о запуске первой в России электронной карты мигранта. Она, как заявлено, позволит ее владельцу упростить внесение платежей, документ также будет удобно использовать для получения зарплаты

Как сообщают в руководстве города, соглашение о запуске проекта "Электронная карта мигранта" подписано на проходящем проходящего 2-5 июня Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили зампредседателя Северо-Западного банка – директор головного отделения по Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов и президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Демина. Соглашение было подписано на ПМЭФ-2021.

"Потребность в появлении карты мигранта явно назрела. Это удобный прозрачный инструмент, причём не только финансовый. Карта позволяет осуществлять упрощенные денежные переводы в страны СНГ через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" со сниженной комиссией. А с помощью QR-кода, размещённого на ней, уполномоченные органы смогут в режиме онлайн подтверждать легальность пребывания иностранного гражданина на территории РФ", – рассказал Анатолий Песенников.

Предусмотрено, что такую карту смогут получить иностранные граждане, проживающие и работающие в северной столице РФ. Документ будут выдавать вместе с оформлением легализации пребывания в России.

По словам Олега Капитанова, власти рассчитывают, что внедрение этих карт защитит иностранцев от недобросовестных работодателей и повысит финансовую дисциплину при внесении платежей в бюджет города.


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URL: https://www.vb.kg/401796
Теги:
миграция, Россия
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