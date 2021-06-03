Мэрия: В столице продолжают курсировать бесплатные автобусы

В связи с невыходом на линию маршруток, в Бишкеке запущены автобусы, которые перевозят горожан бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии.

По маршруту №100 курсируют автобусы, предоставленные Министерством внутренних дел КР, Ассоциацией "Дордой", а также 18-местный бус предоставил футбольный клуб "Алга".

Транспорт от Международного аэропорта "Манас" развозит пассажиров по маршруту №214.

Рынок "Мадина" предоставил два автобуса, которые временно будут ездить по маршруту №211.

"Выражаем благодарность за поддержку", - отметили в столичной мэрии.

Также на линии работают муниципальные 110 автобусов и 141 троллейбус.

"Горожанам сейчас сложно добираться до пунктов назначения. Силами районных администраций, мы организовали бесплатный подвоз горожан по всему городу, троллейбусы и автобусы работают в усиленном режиме, к подвозу горожан подключились сотрудники центрального аппарата муниципалитета, Общественно-государственного управления капитального строительства и управления культуры столичной мэрии. Сотрудники управления землепользования и строительства по схеме: микрорайон Тунгуч – жилой массив Ак-Ордо. Всего курсируют 25 машин", - говорится в сообщении.