Тюремное испытание для Омурбека Бабанова

Напрасно Омурбек Бабанов не прислушался к прогнозу ясновидящей Светы Тойгонбаевой – ведь она еще в марте предрекала ему трудности, связанные с уголовным делом. Прислушайся Омурбек Токтогулович к ее совету, мог бы избежать многих неприятностей.

Теперь же ему придется пройти через испытание тюрьмой. И от того, как он с ним справится, зависит все его политическое будущее.

Откровенно говоря, известие об аресте Омурбека Бабанова поставило в тупик многих. Народ недоумевал, как же так вышло, что бывший депутат, премьер и кандидат в президенты, преуспевающий при всех властях и режимах, вдруг оказался за решеткой?

Что ж, попробуем разобраться.

Одна из проблем Омурбека Токтогуловича заключается в его невнятной жизненной позиции. До суперолигарха – персоны неприкасаемой – он не дорос, суперавторитетным политиком тоже не смог стать.

Периодически он делает заявления о своем отстранении от политики. Однако мгновенно меняет свой вектор при возникновении благоприятных (в его понимании) обстоятельств.

Так было в октябре прошлого года, когда Омурбек Бабанов – с формальной точки зрения совершенно аполитичный – внезапно решил, что ему нужно объединиться с Алмазбеком Атамбаевым и пойти с ним на площадь творить свою революцию.

Чем этот демарш закончился, мы все прекрасно знаем.

Потом Омурбек Токтогулович в очередной раз засобирался в президенты. Но передумал и заявил, что на выборах не будет выдвигать свою кандидатуру, а поддержит Садыра Жапарова.

Очевидно, что такой шаг со стороны Бабанова, как и пополнение бюджета выплатой в размере можно расценивать как 100 миллионов сомов, не что иное, как реверанс в сторону властей, попытка продемонстрировать свою лояльность.

Между тем, (и это должен бы понимать сам Омурбек Токтогулович) его даже самое искреннее расположение и верность стоят недорого – слишком многим он их продавал. А, учитывая, что впереди КР ждут выборы и все что с ними связано, включая традиционную политическую нестабильность, очевидно, что сегодня властям нужно проверить экс-премьера, условно говоря, "на вшивость".

Этой проверкой, скорее всего, стал арест. И теперь то, как будет складываться или не складываться его политическая карьера в будущем во многом зависит от того, какой стиль поведения он сейчас для себя выберет.

Есть два варианта развития событий. При первом Омурбек Токтогулович примерит на себя образ политического заключенного и попытается использовать арсенал таласского бунтаря. Понятное дело, тогда в ход пойдут митинги его сторонников с малой родины, попытки раскачать общественно-политическую ситуацию, призывы к революции, которая принесет ему свободу. А там уж куда кривая вывезет.

При таком раскладе шансов добиться своего у него немного. Большинство сторонников – республиканцы – потеряны для него, поскольку в свое время он добровольно отдал свою партию под руководство другого человека. Ждать поддержки политиков, которые сегодня называют себя оппозиционерами, Бабанову тоже не приходится. В октябре все эти фрондеры не смогли договориться даже между собой. Вряд ли они встанут под бабановские знамена сегодня, а если и сделают это, то только ради пиара.

А вот если Бабанов воздержится от политических истерик, даст правоохранителям возможность спокойно провести расследование, то высока вероятность того, что из СИЗО он выйдет, может быть, даже раньше установленного судом срока.

Омурбек Токтогулович сможет вернуться к своей бизнес-деятельности. А потом, когда, как любят говорить прорицательницы, дорога для него откроется, и на политический олимп.