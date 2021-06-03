Автомобилисты Бишкека просят расширить два моста – затрудняют движение

Мосты на проспекте Жибек Жолу у Восточного автовокзала и на пересечении улиц Льва Толстого и Бакаева (Чапаева) являются бутылочными горлышками и сильно усложняют проезд автомобильного транспорта. Шоферы просят чиновников расширить их.

Проспект Жибек Жолу в районе Восточного автовокзала представляет собой широкую магистраль, которая имеет три полосы в каждом направлении. И все бы ничего, но переправа через реку Аламедин сужает проезжую часть до одной полосы.

В дневное время это не вызывает особых проблем, так как поток машин умеренный. Но в вечерние и утренние часы-пик это бутылочное горлышко затрудняет движение настолько, что образуются пробки в обоих направлениях.

Даже не расширяя конструкцию самого моста, можно заметно расширить проезжую часть за счет тротуара. А пешеходную дорожку сделать отдельно. По такому сценарию, например, было реализовано расширение переправы на улице Ахунбаева через реку Ала-Арча.

На проспекте Жибек Жолу есть все условия для аналогичной операции. Только лишь необходимо слегка передвинуть табло с ценами на бензин стоящей с северной стороны дороги автозаправочной станции. Добавив всего одну полосу, столичные власти смогут существенно упростить проезд в этом районе.

Аналогичную работу следует провести и на улице Льва Толстого. Мост через реку Ала-Арча здесь тоже довольно узкий. Вкупе с другими проблемами, а именно с несогласованностью светофоров на перекрестках Толстого – Молодой Гвардии, Толстого – Бакаева и Толстого – Асаналиева (Некрасова), это приводит к огромным заторам. Для примера, на одной из фотографий запечатлена длинная вереница машин, едущих вниз по бывшей Чапаева. И снята она вовсе не в час-пик, а ближе к обеду. Отдельные нарушители даже выезжают на встречную полосу, чтобы объехать всех остальных.

Расширение мостов на указанных участках уже давно очевидно для большинства автомобилистов. Но столичные чиновники не спешат реализовывать эти не очень обременительные для бюджета проекты. А ведь ситуация на дорогах с каждым днем становится все хуже.

Кстати, просьбы об усовершенствовании дорожной инфраструктуры поступают не только от водителей. Бишкекчане обращают внимание на отсутствие пешеходных светофоров на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова. Перекресток очень оживленный и людям приходится ориентироваться на автомобильные "трехглазые". А это неудобно.

Установка электронных регулировщиков для пеших горожан также вряд ли будет дорогостоящим приобретением, зато позволит повысить уровень безопасности.