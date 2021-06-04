Новый асфальт появился на улице Карасаева (Дружбы)

Часть улицы Карасаева от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина покрыта первым слоем асфальта. Также новое покрытие уже укатано на Огонбаева от Ибраимова до Осмонкула.

Улицу Карасаева ремонтируют за счет китайского гранта на отрезке от Байтик Баатыра до Кара-Дарыя. Он имеет длину около полутора километров. Буквально на днях на отрезке дорожной артерии от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина появился первый слой асфальта. Для ориентира, на ремонт она была закрыта 1 апреля.

В настоящий момент строители заняты на втором значимом для дорожного движения участке от Байтик Баатыра до Жукеева-Пудовкина. Здесь ведутся земляные работы и бетонирование бордюров, а также замена подземных и наземных коммуникаций, по которым бежит поливная вода.

На улице Огонбаева первый слой асфальта на всем ремонтируемом отрезке Ибраимова – Осмонкула появился еще раньше. И не мудрено, ведь он в два раза короче. Здесь уже практически готовы к асфальтированию даже пешеходные дорожки.

Надо отметить, что работы ведутся неплохими темпами. Заасфальтированные на первый слой дороги сразу же открываются для движения транспорта. А в это время строители ведут подготовку к укатке второго слоя. Он заключается в асфальтировании съездов на перекрестные дороги, а также заездов в жилые дворы и частные дома. Также корректируются уровни люков и ливневых решеток.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.