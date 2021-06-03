Адвокат рассказал, в чем обвиняют Торобая Зулпукарова

Депутата Торобая Зулпукарова обвиняют в том, что он в 2012 году якобы предпринял меры, чтобы депутаты ЖК проголосовали против проекта постановления, предложенного депутатом ЖК Садыром Жапаровым по итогам работы депутатской комиссии по Кумтору. Об этом заявил его адвокат Асыл Кочкоров.

По его словам, Зулпукаров готов всеми доступными правовыми способами доказать свою невиновность.

- Естественно, мой подзащитный уверен, что данные обвинения не имеют под собой никаких оснований. Он готов всеми доступными правовыми способами доказать свою невиновность. На сегодняшний день нам не предъявили ни одного доказательства по этим обвинениям.

По поводу избрания меры пресечения, согласно статьи 77 ныне действующей Конституции, депутаты ЖК могут быть привлечены к ответственности только с согласия большинства депутатов ЖК. Единственным исключением является непосредственное задержание депутата в момент совершения совершения преступления. Так как Зулпукарову вменяется преступление, которое имело место якобы 9 лет назад, то говорить о том, что он был задержан на месте преступления не приходится. В этой связи прокуратура прежде чем предъявлять обвинение должна была обратиться в Жогорку Кенеш, - сказал Кочкоров.