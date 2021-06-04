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Мошенники, пользуясь именем брата президента, едва не завладели $1,2 млн

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- Оксана Гут
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Задержаны мошенники, прикрывавшиеся братом президента КР и получившие денежные средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению фактов использования якобы личных знакомств и связей с высшими должностными лицами Кыргызской Республики установлен факт мошенничества в особо крупном размере.

"Установлено, что А.М.Б. и Б.У.М., прикрываясь именем брата президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова – Сабыра Жапарова и спекулируя якобы его личной заинтересованностью, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежными средствами М.Т.А. в сумме 1 млн 250 000 долларов США за решение вопроса по вывозу контейнеров с ТНП, задержанных и находящихся на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 ч.3 (Мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

3 июня по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий после получения части денежных средств от требуемой суммы были задержаны А.М.Б. и Б.У.М.

Задержанный А.М.Б. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех причастных к данному факту лиц.

ГКНБ КР напоминает, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях, в отношении злоумышленников будут приниматься жесткие меры в рамках действующего законодательства

Кыргызской Республики.

При наличии подобных фактов граждан просят обращаться в дежурную часть ГКНБ КР 0312-62-05-85, 0312-66-04-75.


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URL: https://www.vb.kg/401829
Теги:
ГКНБ, мошенничество, Кыргызстан, деньги, Садыр Жапаров
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