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В России могут сделать 31 декабря выходным днем

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- Евгений Денисенко
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Министерство труда и социальной защиты РФ изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным. Об этом заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы обязательно посмотрим, с учетом ближайшего горизонта", -сказал министр.

Ранее с такой инициативой выступали депутаты и сенаторы, идею поддерживала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Напомним, 31 декабря 2020 года не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная". В итоге все субъекты объявили его нерабочим.

Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью 2020-го подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными. Их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье). В 2022 году россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/401834
Теги:
Россия
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