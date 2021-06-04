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Чем водители столичных маршруток отличаются от таджикских агрессоров?

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- Бакыт Басарбек
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Транспортный паралич целой столицы суверенного государства - это угроза национальной безопасности страны. Виновные должны нести ответственность наряду с изменниками Родины, саботажниками и коррупционерами. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился журналист и блогер Семетей Аманбеков.

"Бишкек - целую столицу независимого, свободолюбивого Кыргызстана, где выгнали 3-х президентов, а еще одного посадили на нары, оккупировала кучка мафиозных коррупционеров.

Они не позволяют завезти в столицу большие, комфортные автобусы и троллейбусы, чтобы лоббировать свои частные интересы в маршруточном бизнесе.

Среди них депутаты Жогорку Кенеша, БГК, крупные и мелкие чиновники, которые устроили "картельный сговор" против простых горожан, жителей миллионного города. Списком формальных и фактических владельцев этих фирм перевозчиков мы займемся в рамках журналистского расследования.

Руками простых водителей, путем саботажа, угроз и создания транспортного коллапса они пытаются заработать новые, миллиардные дивиденды, поставить на колени как власти всего государства, так и жителей столицы.

И выбрали самый удобный момент, когда спецслужбы занимаются расследованием громких коррупционных дел, наступили коррупционной гидре на хвост, занимаются поиском основателя сети "Сапат" Орхана Инанды, подготовкой к выборам в БГК.

В связи с этим, как журналист, как гражданин и активист:

1. Призываю спецслужбы поставить это дело в приоритет, так транспортный паралич целой столицы суверенного государства - это УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. Виновные должны нести ответственность наряду с изменниками Родины, саботажниками и коррупционерами.

2. Призываю городские власти не идти на поводу у шантажистов, устроивших транспортный террор в отношении собственного народа и НЕ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ, а то и ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГ ФИРМ-ПЕРЕВОЗЧИКОВ, допустивших эти угрозы и шантаж.

3. Призываю высшее руководство страны полностью пересмотреть транспортную политику столицы, усилием политической воли и с подключением дипломатических связей завезти в страну достаточное количество муниципального, общественного, экологически чистого транспорта, и поручить городским властям обеспечить их запчастями на долгие годы и поставить на ВСЕ МАРШРУТЫ", - написал он.

Также в этой связи стоит напомнить и про сегодняшнюю напряженную ситуацию на кыргызско-таджикской границе, которая в любой момент может вылиться в военный конфликт. А в уголовных кодексах многих стран подобные действия воспринимаются как саботаж - вред или помехи обороне страны во время ведении войны или оборонных действий. Поэтому в этом плане забастовка водителей действительно равноценна угрозе национальной безопасности страны. Чем в таком случае водители столичных маршруток отличаются от таджикских агрессоров?


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URL: https://www.vb.kg/401836
Теги:
граница, маршрутки, Таджикистан, Бишкек, Кыргызстан
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