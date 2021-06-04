Когда будут назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша

Законопроект о назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

На заседании Жогорку Кенеша 3 июня депутат от фракции "Бир Бол" Улукбек Ормонов поднял вопрос о назначении даты выборов в парламент страны. Он выразил мнение, что президент КР должен был назначить дату выборов депутатов Жогорку Кенеша следующего созыва не позднее 1 июня текущего года.

В этой связи, пресс-служба главы государства, дает пояснения по закону "О приостановлении действия некоторых норм конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики":

"Статьей 1 Закона "О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" предусмотрено приостановление действия статей 38 и 63 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", регламентирующих вопрос повторности проведения выборов в случае признания прошедших выборов недействительными.

Приостановление данных статей вышеназванного конституционного Закона было обусловлено необходимостью стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ними экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу, в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества и проведением конституционной реформы.

Статьей 2 данного конституционного Закона было установлено, что в связи с признанием проведенных 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша недействительными повторные выборы либо новые выборы депутатов Жогорку Кенеша объявляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года.

Должны заметить, что на референдуме, прошедшем 11 апреля 2021 года была принята новая Конституция (подписана Президентом 5 мая 2021 года), предусматривающая иной порядок формирования Жогорку Кенеша, под который требуется разработать и принять соответствующий закон о выборах, на основе которого могут быть проведены выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Следует заметить, что согласно статье 76 новой Конституции Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов (а по старой Конституции 120 депутатов). Согласно законопроекту о выборах депутатов Жогорку Кенеша предполагается, что Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и по одномандатным округам (35 мандатов). Тогда как по старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша, депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов.

Данные разногласия между старой Конституцией и действующим законом о выборах с одной стороны и новой Конституцией, и разработанным законопроектом о выборах с другой стороны, не позволяют реанимировать ранее приостановленные статьи 38 и 63 действующего конституционного Закона о выборах и назначить новые или повторные выборы.

Отметим, что межведомственной рабочей группой, образованной распоряжением Президента от 23 марта 2021 года № 33, выработан проект конституционного Закона "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", который 29 мая 2021 года размещен на сайте Президента для проведения процедуры общественного обсуждения.

Данный законопроект с учетом обеспечения реализации прав граждан избирать депутатов Жогорку Кенеша и быть избранными депутатами Жогорку Кенеша будет внесен в ближайшее время на рассмотрение парламента.

Принятие данного законопроекта и вступление его в силу обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции.