Фонд Айгуль Жапаровой запустил бесплатные автобусы в Бишкеке

В Бишкеке продолжают курсировать бесплатные автобусы, предоставленные общественным фондом "Умут булагы". Всего фонд предоставил 20 автобусов, которые уже на линии. В ближайшее время фонд планирует запустить дополнительный транспорт.

Часть автобусов курсирует по маршруту:

жилой массив "Ак-Ордо" – ул. Б. Алыкулова – пр. Чуй – ул. Ауэзова – ул. Анкара – жилой массив "Рухий Мурас".

Остальные по маршруту:

проспект Манаса – Чуй – ул. Ч. Валиханова – ул. Сухе-Батора – Южная магистраль.

Отметим, благотворительный фонд "Умут булагы" возглавляет первая леди КР Айгуль Жапарова.