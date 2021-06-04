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Фонд Айгуль Жапаровой запустил бесплатные автобусы в Бишкеке

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке продолжают курсировать бесплатные автобусы, предоставленные общественным фондом "Умут булагы". Всего фонд предоставил 20 автобусов, которые уже на линии. В ближайшее время фонд планирует запустить дополнительный транспорт.

Часть автобусов курсирует по маршруту:

жилой массив "Ак-Ордо" – ул. Б. Алыкулова – пр. Чуй – ул. Ауэзова – ул. Анкара – жилой массив "Рухий Мурас".

Остальные по маршруту:

проспект Манаса – Чуй – ул. Ч. Валиханова – ул. Сухе-Батора – Южная магистраль.

Отметим, благотворительный фонд "Умут булагы" возглавляет первая леди КР Айгуль Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/401844
Теги:
президент, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, автобусы
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