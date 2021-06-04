И.о. мэра Бишкека встретился с руководством компании Otocar

И.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководством компании Otocar, сообщает пресс-служба мэрии.

В муниципалитете Бишкека состоялась встреча и.о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова с председателем правления "ТНД Глобал" Тургай Чалыкер, заместителем генерального директора компании "Отокар Отомотив ве Савунма Санайи" Басри Акгюль, генеральным директором ТРЦ "Бишкек Парк" Фатих Зенгин и руководителем отдела коммерции ТРЦ "Бишкекпарк" Нурсултаном Баялиевым.

Во время встречи руководитель "Отокар Отомотив ве Савунма Санайи" провел презентацию компании и ознакомил градоначальника с выпускаемыми автобусами.

Компания основана в 1963 году в Турции. С 1980 года занимаются выпуском автобусов для общественного транспорта.