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И.о. мэра Бишкека встретился с руководством компании Otocar

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- Оксана Гут
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И.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководством компании Otocar, сообщает пресс-служба мэрии.

В муниципалитете Бишкека состоялась встреча и.о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова с председателем правления "ТНД Глобал" Тургай Чалыкер, заместителем генерального директора компании "Отокар Отомотив ве Савунма Санайи" Басри Акгюль, генеральным директором ТРЦ "Бишкек Парк" Фатих Зенгин и руководителем отдела коммерции ТРЦ "Бишкекпарк" Нурсултаном Баялиевым.

Во время встречи руководитель "Отокар Отомотив ве Савунма Санайи" провел презентацию компании и ознакомил градоначальника с выпускаемыми автобусами.

Компания основана в 1963 году в Турции. С 1980 года занимаются выпуском автобусов для общественного транспорта.


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URL: https://www.vb.kg/401846
Теги:
инвестиции, Бишкек, Кыргызстан, мэр, автомобили, общественный транспорт, мэрия
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