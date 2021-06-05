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Секретариат Совбеза: Ситуация на границе находится под контролем

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- Оксана Гут
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Секретариат Совета безопасности: Ситуация на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики сообщает, что на данный момент ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Секретариат Совбеза координирует работу задействованных силовых структур, местных органов власти в данном направлении.

"Ситуация на границе находится под контролем, задействованные государственные органы следят за обстановкой в круглосуточном режиме. В связи с поступающими многочисленными обращениями от граждан по приграничной ситуации, Секретариат Совета безопасности особо подчеркивает, что на данный момент никаких поводов для беспокойства не имеется.

Продолжают предприниматься меры по решению сложившейся ситуации исключительно мирным и переговорным путем", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/401855
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, совбез
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