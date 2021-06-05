В Бишкеке некоторые водители маршруток самовольно повысили тариф на проезд

В Бишкеке некоторые водители маршрутных такси самовольно повысили тариф на проезд до 15 сомов. Информацию подтверждает пресс-служба столичной мэрии.

"Данные факты влекут за собой наказание в соответствии с законодательством КР", - заверяют в муниципалитете.

Отмечается, что тарифы на проезд являются прежними - 10 сомов согласно постановления Бишкекского городского кенеша "О тарифах на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городе Бишкек" от 26 апреля 2012 года №312.

Уважаемые горожане, если вы стали свидетелями повышения тарифов водителями микроавтобусов, просьба отправлять видеофакты на вотсап номер: 0554 182 185.