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В Бишкеке некоторые водители маршруток самовольно повысили тариф на проезд

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- Оксана Гут
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В Бишкеке некоторые водители маршрутных такси самовольно повысили тариф на проезд до 15 сомов. Информацию подтверждает пресс-служба столичной мэрии.

"Данные факты влекут за собой наказание в соответствии с законодательством КР", - заверяют в муниципалитете.

Отмечается, что тарифы на проезд являются прежними - 10 сомов согласно постановления Бишкекского городского кенеша "О тарифах на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городе Бишкек" от 26 апреля 2012 года №312.

Уважаемые горожане, если вы стали свидетелями повышения тарифов водителями микроавтобусов, просьба отправлять видеофакты на вотсап номер: 0554 182 185.


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URL: https://www.vb.kg/401859
Теги:
маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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