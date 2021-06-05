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Госкомиссия по демаркации границы КР и РТ: "Ситуация решена мирным путем"

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Кабинета министров КР распространила совместное заявление Государственной комиссии по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

"5 июня на участке Государственной границы (пограничная точка 12/9 участка "Карамык") состоялась рабочая встреча Государственной комиссии Сторон по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы была решена мирным путем.

Стороны подписали протокол о следующем:

- Отвести пограничные посты на 3 км в глубь с каждой стороны.

- Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.

- Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.

- Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.

- Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.

- В средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов.

- Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участок Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ№12\2 до ПТ№12\9.

- Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

- Стороны договорились строго придерживаться пунктам настоящего протокола.

Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы КР - Ташиев К.К.

Руководитель Госкомиссии по делимитации идемаркации Госграницы РТ - Ятимов С.С."


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URL: https://www.vb.kg/401865
Теги:
ГКНБ, граница, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, делимитация, Камчыбек Ташиев
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