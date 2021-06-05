Госкомиссия по демаркации границы КР и РТ: "Ситуация решена мирным путем"

Пресс-служба Кабинета министров КР распространила совместное заявление Государственной комиссии по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.
"5 июня на участке Государственной границы (пограничная точка 12/9 участка "Карамык") состоялась рабочая встреча Государственной комиссии Сторон по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы была решена мирным путем.
Стороны подписали протокол о следующем:
- Отвести пограничные посты на 3 км в глубь с каждой стороны.
- Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.
- Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.
- Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.
- Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.
- В средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов.
- Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участок Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ№12\2 до ПТ№12\9.
- Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.
- Стороны договорились строго придерживаться пунктам настоящего протокола.
Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы КР - Ташиев К.К.
Руководитель Госкомиссии по делимитации идемаркации Госграницы РТ - Ятимов С.С."