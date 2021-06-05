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Тарифы либо самороспуск. Почему депутаты БГК боятся вопроса о тарифах?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Члены политической партии "Столица" призвали депутатов Бишкекского горкенеша немедленно решить вопрос с тарифами на маршрутки либо самораспуститься.

"Призываем всех лидеров фракций БГК инициировать внеочередную сессию и рассмотреть вопрос не только по общественному транспорту, но и по ситуации с коронавирусом, требующую четких действии и решений.

Если же вы не в состоянии решить вопрос с тарифами на маршрутки, то единственным правильным вариантом для вас остается принять решение о самороспуске и оставить вопрос по тарифам для нового созыва БГК.

Пора уже вспомнить о том, что состав БГК избирается горожанами, а не представителями коммерческих организаций", говорится в обращении политобъединения.

Поддержал данное требование и сопредседатель политической партии "Улуу Журт" Анарбек Катаганов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Конечно депутаты БГК должны принять решение по тарифам, так как этот вопрос находится исключительно в их компетенции. Поэтому мне тоже не понятно, почему депутаты горкенеша отмалчиваются. Тем более, что тарифы – это уже политический вопрос. Я понимаю, депутаты боятся сейчас говорить о тарифах, чтобы не испортить свою репутацию перед избирателями, но остаться в сторонке тоже не получится. Если не могут исполнять свои обязанности, то пусть уходят. К примеру, мы прямо говорим, что если придем в горкенеш, то будем ратовать за повышение тарифов. Так как нынешние цены себя не оправдывают, - отметил он.

Мы попросили прокомментировать этот вопрос и представителя НДПК, экс-главу КТРК Илима Карыпбекова, но последний, выслушав вопрос, попросил перезвонить ему, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

Не комментирует пока это требование активистов и глава политической партии "Ак Бата", экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев, которому мы также направили свой вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/401867
Теги:
маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан
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