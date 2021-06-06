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Кыргызстан вместе со странами ЕАГ препятствует финансированию терроризма

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- Евгений Денисенко
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Страны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) определили приоритеты в дальнейшем взаимодействии. Это было сделано в ходе завершившейся пленарной недели ЕАГ, которая проходила в дистанционном режиме.

ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)- межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в соответствующей сфере. В ФАТФ входят 37 стран и две международные организации, а в ЕАГ - Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации.

В рамках пленарной недели ЕАГ прошли заседания рабочих групп и пленарное заседание Группы. Участие в них приняли сотрудники и руководители соответствующих служб стран ЕАГ, государств-наблюдателей при ней, международных организаций, от Кыргызстана - председатель Государственной службы финансовой разведки Канатбек Тургунбеков. Руководил работой пленарного заседания председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

Как рассказали в Росфинмониторинге, отмечено, что, невзирая на сохранение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных незаконным путем, а также доходов, направляемых на финансирование терроризма (ПОД/ФТ). Эти системы состоят из двух подсистем: финансового мониторинга и правоохранительного блока, им оказывается необходимое техническое содействие со стороны доноров и провайдеров.

На пленарном заседании утверждены изменения в документы, регламентирующие кадровые вопросы, бюджет ЕАГ на 2022 год, отчет о деятельности за 2020 год, план работы на вторую половину 2021 года, итоги исследования на тему: "Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков". Также одобрены предложения по совершенствованию координации технического содействия, согласованы планы работ в рамках текущих типологических проектов - по оптимизации предыдущих и проведению дальнейших финансовых расследований в области отмывания доходов и финансирования терроризма, решен ряд других важных задач совместной деятельности.

Предусмотрено, что следующее пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре текущего года в Москве.

В борьбе с незаконными организациями, занимающимися финансированием терроризма, специалисты Кыргызстана тесно взаимодействуют, в том числе, с коллегами из России. Как сообщал ранее Владимиру Путину директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, благодаря сотрудничеству финразведок двух стран удавалось пресекать незаконный вывоз из КР в РФ крупных объемов средств. А также - выявлять на территории Кыргызстана ячейки международных террористических центров, террористов, воевавших в Сирии, финансовых структур, который оказывает содействие терроризму и зарабатывает на нем.


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URL: https://www.vb.kg/401870
Теги:
СНГ, терроризм, Москва, безопасность
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