Кыргызстан расширяет связи с вузами Урала

Кыргызстан активизирует взаимодействие с Уральским государственным аграрным университетом. Об этом шла речь в ходе встречи генерального консула в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова с проректором по учебной и воспитательной работе данного вуза Ольгой Неверовой.

Она рассказала о научно-образовательной деятельности университета, специализирующегося на подготовке кадров для всех отраслей агропромышленного комплекса из 96 образовательных программ. И представила инфраструктуру вуза, которая включает 5 факультетов (агротехнологий и землеустройства, биотехнологии и пищевой инженерии, ветеринарной медицины и экспертизы, инженерных технологий) и один учебный институт (экономики, финансов и менеджмента).

Также Ольга Неверова проинформировала о возможности поступления граждан Кыргызской Республики на бюджетную и коммерческую формы обучения. В настоящее время в УрГАУ обучается более 6500 студентов, магистрантов и аспирантов, в числе которых 15 граждан КР.

В свою очередь Руслан Бийбосунов отметил значение сотрудничества в образовательной сфере для кыргызско-российских отношений, востребованность республики в квалифицированных специалистах агропромышленной сферы. И подтвердил готовность генерального консульства КР оказывать необходимое содействие расширению сотрудничества Уральского государственного аграрного университета с высшими учебными заведениями Кыргызстана.

Собеседники договорились продолжить взаимодействие по вопросам подготовки кадров, а также в области научного и образовательного обмена.

Следует отметить, что сегодня сотрудничество Кыргызстана с Уральским федеральным округом РФ в вузовской сфере продолжает активно развиваться. От России партнерами выступают, в том числе, Уральские экономический, юридический, государственный педагогический университеты, от КР – Кыргызско-Российский Славянский университет, Государственный технический университет имени И.Раззакова, другие вузы с обеих сторон.